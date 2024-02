Omicidio Riva del Garda | il figlio della donna confessa dopo ore di l’interrogatorio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nella tranquilla comunità di Puengago sul Lago di, un giallo che ha tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica ha trovato la sua amara conclusione all’alba dell’8 febbraio 2024. Mauro Pedrotti hato di aver ucciso la madre 78enne, Santina Delai,aver inscenato un furto nella loro abitazione.La confessione è giunta al termine di un’estenuante sessione di interrogatorio durata dodici ore, presso la caserma dei carabinieri di Salò, e successivamente al Comando provinciale di Brescia. 12 ore di interrogatorio per conoscere la verità Pedrotti, visibilmente provato, ha ceduto sotto il peso delle domande degli inquirenti, ammettendo la propria colpa in un drammatico sfogo: «Non ne potevo più. Vivere vicini era diventato impossibile».Il movente dell’, così come riferito dall’accusato, ...