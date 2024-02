Omicidio di Puegnago | le 24 ore del figlio assassino | la finta rapina | le bugie alla moglie Poi la confessione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)del Garda (Brescia) – Era esasperato dmadre. Vivevano vicini. Troppo vicini. E l’ha uccisa. Questo ha confessato - “non la sopportavo più” – durante l’interrogatorio fiume a cui è stato sottoposto dai carabinieri, prima a Salò poi a Brescia, Mauro Pedrotti,di Santina Delai, 78 anni, uccisa nella sua abitazione adel Garda, a mani nude e con uno strofinaccio, forse dopo una violenta colluttazione. Prima una lite nata dal fatto, sembrerebbe, che Mauro e suaavrebbero voluto trasferirsi a Gavardo. È bastato un giorno per risolvere il giallo. Ventiquattro, difatti, sono state le ore servite alper uscire di casa, recarsi dmadre, ammazzarla, fingere di non saper nulla, chiamare i soccorsi, recarsi in caserma a Salò e ...