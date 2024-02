Omicidio a Puegnago del Garda | il figlio confessa di aver ucciso la madre | “Esasperato | era opprimente”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)del(Brescia), 8 febbraio 2024 – Santina Delai, 78 anni, è stata uccisa dalMauro Pedrotti, 54 anni, operaio in una ditta di lavori stradali. L’uomo è crollato dopo 12 ore di interrogatorio serrato, poco prima dell’alba. Ora è in stato di fermo, in carcere, con l’accusa divolontario. Pedrotti ha parlato di “rapporti familiari intricati” con la “” che negli ultimi tempi non riusciva più a sopportare. L'ultima discussione che - a detta del 54enne – sarebbe stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso” riguardava la decisione dell'uomo di cambiare casa con la moglie e di allontanarsi dalla. Ieri mattina Pedrotti - secondo quanto ha raccontato alla pm Ines Bellesi e ai carabinieri nella sua lunga confessione - si ...