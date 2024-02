Olimpiadi di Parigi | le medaglie saranno impreziosite da pezzi della Tour Eiffel

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici, ogni medaglia che andrà ai primi tre classificati delle varie specialità sportive di2024 , porterà in sé un pezzetto di metallo che racchiude un simbolo "inestimabile», ha detto questa mattina l’organizzazione in una altisonante presentazione. Ogni medaglia, d’oro, d’argento e di bronzo, con la «griffe» del gioielliere Chaumet...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ... (oasport)

Curiosa iniziativa in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto prossimi. Ogni medaglia che andrà ai primi tre classificati delle varie specialità, conterrà in ...