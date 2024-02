Olimpiadi 2026 | sfide per la Lombardia

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Opportunità edelleinvernaliper il territorio dellae i giovani: l’intervento di Lara Magoni alDigital Summit Leinvernalisaranno una grandissima opportunità per lae per le località coinvolte, Milano in primis, da molteplici punti di vista: l’evento si preannuncia volano di crescita ed evoluzione per i territori, per la loro promozione, per la crescita dei giovani, con l’evoluzione tecnologica come requisito indispensabile. Nel cuore dei preparativi per l’evento, Lara Magoni, sottosegretario della Regionecon delega a Giovani e Sport, ha delineato un quadro affascinante delle opportunità e delleche ci attendono nel contesto del ...