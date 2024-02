Olimpiadi 2026 | aperta un’inchiesta sulla pista da bob di Cortina | “Verifica sui vincoli paesaggistici”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024)d’Ampezzo (Belluno), 8 febbraio 2024 – Lada bob difinisce sotto inchiesta. La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti per poterre i contenuti di un esposto relativo alla demolizione della vecchiaolimpica di bob “Eugenio Monti” necessaria per poter procedere alla costruzione di quella progettata per leinvernali Milano-. La segnalazione è stata inviata alla magistratura dall'associazione ambientalista Italia Nostra, la quale ipotizza che, con l'intervento, sia stato distrutto un elemento protetto da vincolo paesaggistico. Ladell'esistenza delle autorizzazioni è stata affidata ai carabinieri del Nucleo tutela beni ...