Nuovo stadio Napoli | il sindaco di Afragola | “De Laurentiis mi ha espresso volontà di realizzarlo qui”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dettagli esclusivi sul progetto delcentro sportivo di, frutto dei contatti tra ilPannone e De. Ildi, Antonio Pannone, ha reso noto in un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss, i dettagli dei recenti contatti con il presidente del, Aurelio De, che potrebbero portare alla realizzazione di un ambizioso progetto sportivo nel territorio comunale. Contatti telefonici e progetto da 130 ettari Durante l’intervista, Pannone ha rivelato che Delo ha contattato telefonicamente la scorsa settimana, esprimendo ladi costruire uncentro sportivo su un’ampia area di 130 ettari. Il ...

I prossimi mesi saranno determinati per il Nuovo stadio dell' Inter . La finalista dell'ultima Champions League continua ad avere meno... (calciomercato)

Il tema “ stadio ” è tornato a essere centrale in casa Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha parlato a chiare lettere in conferenza. Lo ... (spazionapoli)

De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato della questione stadio Maradona e della possibile costruzione di un nuovo stadio L'articolo De ... (forzazzurri)

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. I cookie, gli identificatori del dispositivo o altre informazioni possono essere archiviati o reperiti sul dispositivo ...L'ex patron nerazzurro: "La squadra di Inzaghi si merita lo scudetto, suscita un ritorno al grande tifo. I miei acquisti Scelte per passione e tifo" ...I No Stadio si muovono per mettere i bastoni tra le ruote al matrimonio tra il Milan e il Comune di San Donato: annunciano che promuoveranno un referendum sul nuovo stadio che la squadra vuole ...