Nuovo record di energia da fusione nucleare | prodotti 69 megajoule in 5 secondi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilprimato è stato raggiunto dal Joint European Torus (JET), l’enorme macchina per latermonuclerare a forma di ciambella (totamak) del Culham Centre for Fusion Energy, nell’Oxfordshire (Regno Unito).

Sono stati prodotti 60 megajoule di energia in 5 secondi. L'annuncio dei ricercatori di EUROfusion: Jet, l’impianto per la Fusione nucleare di ... (wired)

La prima capsule donna “she/her”, un quiet luxury che si fa più internazionale e trasversale e il consueto plus dei finissaggi caratterizzano la PE 2025 dell’azienda tessile, che supera i 50 mln di eu ...Ma per il nuovo programma di fusione nucleare il governo britannico ha impegnato 650 milioni di sterline da investire in ricerca e nuove infrastrutture.Il Mondiale MotoGP 2024 si preannuncia, ancor più del precedente, terra di conquista delle Ducati. Se tre giorni di test non bastano ad emettere una sentenza definitiva, ci sono ...