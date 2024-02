Nuovo centro città | al via i lavori Piazza Foglia diventa un cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)cittadino, al via i. Delimitata inl’area didove sono in corso i primidi riqualificazione delcittadino. Ilcittadino è una promessa mai mantenuta per almeno trent’anni che si è finalmente concretizzata. Sono iniziati gli interventi di smantellamento dell’attuale parco giochi per bambini, primo passo per la completa riqualificazione dell’area delcittadino a ridosso dei negozi di via Mimose. Il parco giochi troverà presto una nuova sede, sarà trasferito infatti all’ingresso del Parco Uno, tra ilcivico del Comune e il palazzetto dello sport di viale Liguria. L’area prescelta beneficerà della ...