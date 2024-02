Nuovi occhi elettronici per garantire più sicurezza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Potenziare l’impianto di videosorveglianza. Con questo obiettivo il Comando della Polizia Locale di Gambolò e Tromello parteciperà ad un bando regionale per ottenere le risorse per migliorare il controllo del territorio. Il progetto, che costerà 92 mila euro dei quali 52 mila dalle casse comunali e la restante erogata da Regione, prevede il posizionamento di telecamere ad alta risoluzione che permetteranno di tenere sotto controllo soprattutto quelle aree nelle quali si sono già verificati episodi di micro-criminalità o di abbandono dei rifiuti. "Lo scopo sempre quello di accrescere il livello di– dice il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino –. L’efficacia del sistema è confermato dal fatto che l’autore di furti e danneggiamenti tra dicembre e prima metà di gennaio è stato identificato grazie alle telecamere. Sono i risultati che confermano il valore ...

Via libera del Governo alla nomina dei nuovi vertici dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ( Ismea ) e del Consiglio per la ... (ildenaro)

Per il secondo anno TCA SpA partecipa all’iniziativa Cronisti in classe. Una scommessa che si rinnova, a conferma di quanto contino per il cammino ... (lanazione)

Potenziare l’impianto di videosorveglianza. Con questo obiettivo il Comando della Polizia Locale di Gambolò e Tromello parteciperà ad un bando regionale per ottenere le risorse per migliorare il contr ...Opta nuovamente per il nero, ma questa volta indossa una maglia ...BigMama - La rabbia non ti basta (presentata da Il Tre) Tutti gli occhi sono puntati su di lei. Sale sul palco indossando un ...A fine mercato si traccia sempre una linea per capire se il mercato è servito o meno per rinforzare la squadra. E ognuno di noi sul mercato della Ternana ha la propria opinione. La cosa ...