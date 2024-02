Nuove razzie a Zingonia e scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) VERDELLINO (Bergamo)laper la sicurezza in Piazza Affari, cuore del quartiere dinel territorio di Verdellino, fino a 5 anni fa regno di spacciatori e balordi di ogni genere. Oggi non è più così: lo spaccio, grazie a numerose operazioni dei carabinieri, è scomparso, come le famigerate torri Anna e Athena, a un km da Piazza Affari (ma già sotto il Comune di Ciserano), i palazzoni simbolo del degrado abbattuti. Da qualche tempo, tuttavia, a Piazza Affari si è tornati a parlare di sicurezza per una serie di furti, ai danni delle attività commerciali. I porticati dei palazzi, infatti, sono costellati da negozi, quasi tutti gestiti da stranieri ormai ben inseriti nel tessuto sociale della zona. Due sono stati i raid compiuti la scorsa settimana, probabilmente opera degli stessi autori, che, qualche ora dopo, ...