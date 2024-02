Nuova quarta maglia Milan 2023-2024 e la verità su Calha Sul mercato …

AC Milan , PUMA e PLEASURES hanno lanciato la nuova quarta maglia per la stagione 2023-2024 . Disponibile in due colorazioni. Il comunicato (pianetamilan)

Le FOTO ufficiali della nuova quarta maglia del Milan per la stagione 2023-2024 , firmata da PUMA in collaborazione con PLEASURES : la gallery (pianetamilan)

