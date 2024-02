Nuoto Piancastelli sicuro | | Ripeteremo ancora l’esperienza con ’Speciabili’»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una giornata entusiasmante e tanto emozionante. Il primo meeting Speciabili organizzato domenica alla piscina comunale ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno vissuto. Sia nei ragazzi con disabilità mentali che hanno gareggiato in vasca, sia in tutto il gruppo dell’Imolache ha organizzato la manifestazione. Simone Cerasuolo, Federico Poggio e Arianna Castiglioni hanno premiato i ragazzi partecipanti, mentre gli istruttori e il presidente Mircoerano presenti nell’organizzazione vera e propria dell’evento, a cui ha preso parte anche il sindaco Marco Panieri. "Una bellissima giornata – commenta il presidente– per i ragazzi che hanno gareggiato e alla fine sono stati felicissimi di essere premiati dai nostri campioni, ma anche per tutti noi dell’Imolaè stata molto ...