Nuoto | mondiali fondo | Italia argento in staffetta 4x1500

Una beffa al fotofinish. Non arriva l’oro sperato nella staffetta mista dei Mondiali di Nuoto di fondo a Doha (Qatar), ultima gara del programma ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’34” Fallo in attacco di Palmieri. 6’51” McKelvey fulmina Banchelli dalla distanza. Il pallone colpisce ... (oasport)

Nuoto artistico - Mondiali Doha 2024 : Italia in finale con il sesto punteggio nel libero a squadre

Qualificazione alla finale centrata per l’Italia nella gara libera a squadre dei Mondiali di Nuoto artistico in corso di svolgimento in Qatar. ... (sportface)