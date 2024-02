Nuoto | mondiali fondo a Doha | Italia argento in staffetta 4×1500

Doha, 8 febbraio 2024 – Sfuma all’ultima bracciata l’oro mondiale per la staffetta azzurra nella 4x1.500 metri, con l’Australia no Lee che beffa sul ... (sport.quotidiano)

Doha, 8 feb. (Adnkronos) – Arriva una medaglia d’ argento per l’ Italia a mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Arriva una medaglia d' argento per l' Italia a mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri Giulia ... (periodicodaily)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’38” Galardi anticipata al centro. 4’53” Imprendibile conclusione dalla distanza di Bakoc, palo-gol. ... (oasport)

(Adnkronos) – Arriva una medaglia d’ argento per l’ Italia a mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri Giulia ... ()

Con Gabrielleschi, Bridi, Paltrinieri ed Acerenza. L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4X1500 ai Mondiali di nuoto in corso a ...Doha, 8 feb. (Adnkronos) - Arriva una medaglia d'argento per l'Italia a Mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Palt ...Paltrinieri, Gabbrielleschi, Bridi e Acerenza cedono solo al photofinish. Bronzo per l'Ungheria, staccata di oltre 38 secondi ...