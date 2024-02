Nuoto | Mondiali 2024 | i grandi assenti Marchand | Qin Hayang | Ceccon e tanti altri staranno a guardare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dall’11 al 18 febbraio idiin corsia terranno a banco all’Aspire Dome di Doha. La rassegna iridata degli sport acquatici vivrà la settimana più importante, in una competizione che però si risentirà non poco delle assenze. E’ una stagione particolare, non si scopre l’acqua calda, e per la programmazione si possono fare scelte diverse. Il massimo traguardo sono le Olimpiadi di Parigi e tutto va tarato in vista di questo appuntamento. Per questo,atleti di punta hanno preferito saltare la manifestazione in Qatar, collocata in un slot temporale non così comodo nel processo di avvicinamento ai Giochi. Tra gli uomini le assenze dell’asso francese dei misti e distili Leon, del dominatore della rana Qin, di Thomas, del ...