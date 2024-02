Nuoto Fabbri vince l’oro nei 100 farfalla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I nuotatori Esordienti A e B delSub Faenza hanno gareggiato nelle scorse settimane nel doppio appuntamento del Torneo Invernale, disputatosi a Pinarella e a Forlì. Buoni sono stati i risultati ottenuti dagli Esordienti A. Linda Martelli ha vinto nei 100 metri, si è piazzata seconda nei 100 rana e terza nei 100 misti. Successo anche per la staffetta femminile 4x50 stile libero composta da Martelli, Zama, Tamburini e Bandini. In campo maschile ha brillato Albertovincitore nei 100, nonostante fosse reduce da un infortunio alla caviglia. Confortanti sono stati i miglioramenti degli Esordienti B che, pur non ottenendo podi, hanno confermato costanti progressi. In attesa della terza prova del Torneo Invernale, gli Esordienti B si misureranno nuovamente, domenica a Faenza, nella seconda prova ...