Nuoto di fondo | Mondiali Doha 2024 | Italia beffata al fotofinish nella staffetta 4×1500 | è argento dietro l’Australia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’vienealmista che chiude il programma deldiaidi. Nelle acque della città qatariota l’di Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza non riesce a difendere l’oro conquistatopassata edizione iridata e deve accontentarsi dell’per solamente due decimi, in un finale alin cuicon un Kyle Lee che possiede maggiori doti nello sprint riesce ad avere la meglio sul nostro Acerenza. Arriva la seconda medaglia per ilno ...

Non c’è tempo per gioire dell’oro di Giorgio Minisini, perché i mondiali di sport acquatici continuano oggi con la loro settima giornata di gare. E ... (metropolitanmagazine)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 9.41: Si chiude qui il Mondiale in acque libere di Doha. Per l’ Italia ... (oasport)

Non c'è tempo per gioire dell'oro di Giorgio Minisini, perché i mondiali di sport acquatici continuano oggi con la loro ...I nuotatori Esordienti A e B del Nuoto Sub Faenza hanno ottenuto buoni risultati nel Torneo Invernale a Pinarella e Forlì. Linda Martelli ha vinto nei 100m farfalla e la staffetta femminile 4x50 stile ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto di ...