Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri | “Vorremmo che fosse sempre oro | però lo sport non è così”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta 4×1500 mista dei Mondiali 2024 didi: l’Australia beffa gli azzurri, a lungo in testa alla gara, allo sprint. Ai microfoni di Raiha parlato, terzo frazionista italiano.vede il bicchiere mezzo pieno: “In ogni caso prendere una medaglia non è mai facile e noi ci stiamo ripetendo anno dopo anno. Non può essereoro, o meglio,cheoro,lonon è. Questa volta è successa questa situazione dove sapevamo ciil più forte del panorama negli ultimi metri. Mimmo ha provato a staccarlo, si vedeva, sia in ...

Arriva la sconfitta proprio nelle ultime bracciate per la Nazionale italiana di Nuoto di fondo nella staffetta 4×1,5km ai Mondiali di Doha. In ogni ... (oasport)

L'Australia ci sfila l'oro per due decimi nella 4x1500. Non riesce il bis iridato, ma è comunque grande Italia. Paltrinieri vola in testa nella terza frazione, Acerenza cede nel finale a Lee ...Arriva una medaglia d'argento per l'Italia a Mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ...Una beffa al fotofinish. Non arriva l'oro sperato nella staffetta mista dei Mondiali di nuoto di fondo a Doha (Qatar), ultima gara del programma della rassegna iridata delle acque libere. Gli azzurri, ...