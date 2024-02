Nuoto | Butini | “Onoreremo il Mondiale | vogliamo il pass olimpico per tutte le staffette”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il direttore tecnico dell’ItalCesareha parlato a 3 giorni dall’inizio della rassegna iridata per ilin piscina: “I Mondiali di Doha saranno una manifestazione molto particolare e imprevedibile sia per l’atipica collocazione temporale e perché molti atleti hanno deciso di finalizzare la preparazione non per questo evento ma per le Olimpiadi di Parigi. Un aspetto che inciderà sulle prestazioni è la posizione nel calendario. Per quanto ci riguarda questo campionato si colloca a poco più di dieci settimane dalle nostre selezioni e rappresenta la seconda occasione, insieme poi ai Campionati Italiani per prendere il. Molti atleti cercheranno di conquistare la qualifica olimpica in questa occasione; altri invece, già qualificati per Parigi, utilizzeranno il ...