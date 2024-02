Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | Italia in finale con il sesto punteggio nel libero a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Qualificazione allacentrata per l’nella gara libera adeidiin corso di svolgimento in Qatar. All’Aspire Dome diarriva ilassoluto nei preliminari per la squadra azzurra composta da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino, che domani tornerà in acqua alle ore 12:00 a caccia di una medaglia. Una buona prestazione da parte delle otto etoile azzurre, che totalizzano uno score di 289.0522. In testa alla classifica c’è la Cina che domina con i suoi 338.4981 punti davanti al Giappone, secondo con 319.41.24. In terza piazza la Spagna con 308.2480, Stati Uniti con 305. 8229 e ...