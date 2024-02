Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | 7° posto per Cerruti-Ruggiero nella finale del duo libero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Cina di Liuyi e Qianyi Wang si conferma e difende il titolo nel duofemminile aidi. La coppia cinese con un punteggio di 250.7729 riesce ad avere la meglio insull'Olanda di Bregje e Noortje De Brouwer (250.4979) per una questione di pochi centesimi. Sul terzo gradino del podio ci sale la Gran Bretagna con Kate Shortmane Isabelle Thorpe, anche loro in grado di mettere in atto una bellissima routine che è valsa uno score di 247.2626. Per l'Italia di Lindae Lucreziac'è, sotto le note di "Angels and Demons" e con la coreografia da Julia ...