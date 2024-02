Nuoto artistico | l’Italia accede nella finale della prova libera a squadre con il sesto punteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Metà del lavoro in archivio perdei Mondiali didi scena alla Aspire Dome di Doha. Il team azzurro si qualifica agevolmente alladi domani che si disputerà domani alle 12.00 del Bel Paese con ilrisultato assoluto. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino compiono un’ottima gara, con parti di gambe eccellenti e nessun problemasincronia. Forse l’unico difetto attiva nelle spinte, ma il risultatosfiora l’eccellenza in 289.0522. Una buonissima notizia anche per quanto riguarda la qualificazione olimpica, nel cui ranking le ...