Nuoto artistico | Cerruti-Ruggiero settime nel libero L’Italia si giocherà le Olimpiadi nella gara a squadre

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Obiettivo non ancora raggiunto. Lindae Lucreziasonoprova del duoai Mondiali didi Doha e dovranno dare fondo alle loro energieprova libera adi domani per staccare il biglietto delledi Parigi. Le azzurre non si sono destreggiate per niente male quest’oggi,vinta dalle gemelle cinesi Liuyi e Qianwi Yang per nemmeno tre decimi di punto sull’altra coppia di gemelle olandese composta da Bregje e Noortje De Brouwer di soli tre punti sulle britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe. Nessun errore per loro, che hanno chiuso in 233.9957 e guadagnando anche una posizione sull’Ucraina, scesa in acqua ...