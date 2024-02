Nulla accade per caso

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non sentire la sveglia, perdere un treno, dimenticare un appuntamento dal dentista, sbagliare strada. O anche bruciare un toast. E se queste preoccupazioni quotidiane non fossero capitate per? Come quel fastidioso guasto improvviso all’ascensore, per esempio, che ci ha permesso di uscire più tardi di casa e di incontrare così quel vecchio amico che non vedevamo da anni? È questo il principio della “teoria del toast bruciato” che sta spopolando su TikTok in questi ultimi mesi. È da sei mesi che su TikTok migliaia di utenti hanno adottato questa espressione come filosofia di vita. Nel video originale – che ora ha più di 1,2 milioni di visualizzazioni – una giovane donna con lo pseudonimo di @offthe grid spiega la teoria destinata a cambiare il nostro modo di ...