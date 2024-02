Nonna Fitness | dopo 70 anni | il suo fisico fa miracoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La chiamano ormaiperché ha 70ma si allena come fosse giovanissima e il suoè invidiabile. Tutti noi siamo consapevoli di quanto sia importante tenersi in buona forma per la propria salute. È importante farlo a tutte le età con le dovute attenzioni che cambiano nel corso del tempo. Oggi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Una nonna è diventata una star dei social per via della sua forma fisica: all'età di 77 anni conta su un fisico pazzesco.Joan MacDonald è la "nonna fitness" più famosa dei social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower che hanno cominciato a ...Difficile immaginare come si sia sentita Natalie dopo aver trovato il diario della nonna, morta poco tempo prima. A toccare il cuore della giovane non è solo la vicinanza alla nonna ...