Non solo Wagner Nella Repubblica centrafricana arriva anche Bancroft | targata Usa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Già da qualche mese qualcosa si muove, uno dei principali potentati della compagnia di sicurezza privata russa. Nell’autunno successivo all’“estate calda” della ribellione del gruppo guidata dal suo leader Yevgeny Prigozhin e alla morte dello stesso in un misterioso incidente aereo, il presidente dellaFaustin-Archange Touadéra (noto col nomignolo di “Presidente” per via della sua forte vicinanza alla compagnia mercenaria di Mosca) aveva intrattenuto contatti con alcuni interlocutori occidentali. Come ad esempio il colloquio avuto con il presidente francese Emmanuel Macron, incentrato principalmente sul rinnovo della cooperazione tra la Francia e la sua ex-colonia, nel tentativo di superare la ...