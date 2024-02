Non soddisfacente l’offerta del Mef per rilevare Sparkle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tim non cederà tutta, resterà ancora per qualche anno con una quota di minoranza accanto al Mef ma per concludere l’accordo di vendita bisogna ancora sciogliere il nodo del prezzo. Il cda ha esaminato l‘offerta ricevuta dal ministero dell‘Economia e delle Finanze per l‘acquisto die "avendola ritenuta non", ha dato mandato all‘amministratore delegato, Pietro Labriola (nella foto), di negoziare con il Mef una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nell‘assunto che Tim mantenga una partecipazione nella società per un determinato arco temporale e supporti la realizzazione del piano strategico".