“Non potete perdonare anche questa” C’è Paolo che parla e il pubblico sente tutto L’orrore contro Beatrice non ha fine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In queste ore la casa del Grande Fratello è stata sorvolata da diversi arei. Destinatari di un divertente e romantico striscione sono la coppia formata dae Letizia. I due inquilini, mentre sono in giardino a rilassarsi e a prendere il sole, vengono travolti da un carico d’affetto da parte dei loro fan. “OH GF, SUITE A S. VAL? #PAOLETI” mandano i fan della coppia facendo una romantica proposta per i loro beniamini. Letizia e, uniti in un forte abbraccio, sorridono per lo striscione ricevuto, “Speriamo venga accolta la vostra richiesta” dicono entrambi molto divertiti e con il sorriso stampato sulle labbra, “Io vi amo” dice la fotografa ringraziando soddisfatta. Il ragazzo, vedendo il suo aereo, rivolge la richiesta fatta dai suoi sostenitori direttamente al GF, e spera conil cuore di poter vivere una romantica ...