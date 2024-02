Non lo vuole più nessuno | il triste declino di Leao

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Rafaelsta vivendo una stagione decisamente sotto tono,per il giocatore del Milan che si ripercuote anche sul futuro In una stagione dal rendimento altalenante per il Milan, i rossoneri stanno provando a trovare continuità di risultati e in qualche modo in campionato ci stanno riuscendo, anche se restano distanti dalla vetta. Pur con qualche sofferenza di troppo, in queste settimane gli uomini di Pioli stanno portando a casa vittorie pesanti. Ma Rafaelnon riesce ancora a ritrovarsi del tutto. Rafael, è un momento no per l’attaccante portoghese: cosa succede (fonte: © LaPresse) – Cityrumors.it Il portoghese ha dato qualche segnale di crescita nelle ultime sfide, ma è fuor di dubbio che stia vivendo una stagione largamente al di sotto delle attese. Sei gol totali fin qui, appena tre in ...