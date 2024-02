Non firma la liberatoria | la vendetta di John Travolta umiliato | il caso deflagra a Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Diventa unclamoroso la scenetta diche balla la "Qua qua dance" con Amadeus e Fiorello fuori dal teatro Ariston. Il divo americano, come annunciato in mattinata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, su Rai 1, si è rifiutato dire lacon la Rai per l'utilizzo di quelle immagini, poiché non sapeva che sarebbe stato coinvolto nel siparietto giudicato da molti telespettatori come il più imbarazzante non solo di2024, ma di tutta la storia del Festival. "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia", ha confermato tra il serio e il faceto lo stesso Fiorello, a Viva Rai 2. "Lì ho detto: la nostra carriera è finita. Quella diforse, la nostra di sicuro". Di fatto, dunque, il video dell'esibizione in esterna ...