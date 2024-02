No! Questa non è una bandiera ufficiale della Palestina mandataria con la stella di David

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Circola anche nelle pagine Facebook italiane un’informazione scorretta partita dalla Francia riguardo a unapalestinese presentata come «» recante ladi(dunque il simbolo di Israele associato alla) trovata nella pagina di una edizione del dizionario Larousse. In questo articolo spieghiamo perché non risulta affatto corretta, come già spiegato dal collega Nathan Gallo per France 24 e dai colleghi di Reuters. Per chi ha fretta: Lapalestinese compare in una edizione del 1939 del dizionario Larousse, ma non risulta tra quelle ufficiali. Secondo gli storici, si tratta di uno dei simboli usati dalle comunità sioniste dell’epoca. La ...