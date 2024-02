No ai grandi appezzamenti Saremo schiavi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Che passi il messaggio giusto", rivendica Silvano Vigni, detto Bastiano, intervenendo sulla protesta dei trattori a cui ha preso parte la scorsa settimana a Bettolle. Solidarizzando con una categoria che sta vivendo un momento di grande difficoltà per via di lacci e lacciuoli imposti in primis dall’Unione europea. "No ai pesticidi ma no anche al grano importato essiccato con il glifosato", mette le mani avanti Vigni. Fra i ’no’ da pronunciare anche quello contro la grande distribuzione, a suo avviso, "no aidi terreno gestiti da pochi oi nuovi", preconizza l’ex fantino che, come noto, coltiva circa 68 ettari di proprietà a Vescona. "Lottiamo per la nostra indipendenza alimentare, evviva il futuro", si conclude così il messaggio sui social che ha raccolto subito tanti consensi da ...