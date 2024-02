Nicolussi Caviglia fa ascoltare Guccini a Kean | ma non va benissimo | “A Cambiaso piacerà…”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Hansracconta i suoi interessi fuori dal campo, abbastanza diversi da quelli della maggior parte dei calciatori: "In questi giorni sto leggendo Thomas Mann, non ci metterò poco a finirlo. Poi mi piacerebbe affrontare Dostoevskij a partire dai Fratelli Karamazov".

Hans Nicolussi Caviglia , centrocampista della Juventus, si racconta in un'intervista a Repubblica. DA DOVE VIENE 'HANS' - "Il do...

