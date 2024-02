Neonati in rianimazione per bronchiolite | protocollo per gestione casi gravi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Evitare il collasso dei reparti neonatali di terapia intensiva e difendere i bambini più fragili dalla, un’infezione potenzialmente letale. Sono questi gli obiettivi principali di uno studio, coordinato dai ricercatori di UniCamillus, per il primo proto

Ferrara, è successo domenica intorno alle 20, l’ambulanza è arrivata sul posto rapidissima. Poi un massaggio cardiaco di 10 minuti ha salvato la vita al piccolo Paolo ...Una volta rigettato il latte le condizioni del neonato sono migliorate, tanto da permettere la sospensione della rianimazione e il trasporto in sicurezza in pronto soccorso all'ospedale ferrarese di ...Paolo si sente male, intervengono i sanitari dell’ambulanza e automedica di Ferrara e avviano le manovre salvavita. Poi la corsa al Pronto Soccorso e il ricovero in Terapia Intensiva Neonatale all’osp ...