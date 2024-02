Nella corsa verso il Giubileo volano soltanto i ritardi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Uno scenario in chiaroscuro. Se, per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i progetti che riguardano la Capitale procedono senza troppi intoppi, diversa sembra la situazione per il. Che, però, è ormai alle porte. L’allarme viene lanciato in occasione della presentazione dell’Osservatorio Pnrr eRoma, con i dati forniti da Ance Roma-Acer, l’associazione dei costruttori, sull’avanzamento dei cantieri al 31 dicembre del 2023. Ilè alle porte ma i lavori vanno a rilento. Ultimato appena lo 0,6% dei cantieri. Vanno meglio le opere previste dal Pnrr Per ilsono 35 i comuni del Lazio coinvolti, per un totale di 518 progetti e 3,3 miliardi di euro. Le procedure di gara avviate a fine anno sono state 348, per un importo di 1,6 miliardi, pari al 48,4% delle risorse complessive. Il ...