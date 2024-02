Nba | sconfitte a sorpresa per Clippers e Kings I Cavs non si fermano più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 febbraio 2024 - Mancano l'occasione di confermarsi in testa alla classifica della Western Conference i. La franchigia di Los Angeles incappa in una sconfitta casalinga piuttosto sorprendente. A piazzare il colpo alla Crypto.com Arena è New Orleans, che si impone con il risultato di 117-106. Gli ospiti vanno a +17 nella prima frazione e da lì in poi controlla ogni tentativo di rimonta dei locali, che erano reduci da sei affermazioni nelle ultime sette partite, tutte disputate in trasferta. I trascinatori dei Pelicans sono McCollum, autore di 25 punti, e Williamson, che chiude con una doppia doppia da 21 punti e 10 assist. Con questo successo, New Orleans mette una gara di distanza fra sé e la settima forza a Ovest, ossia Sacramento, che clamorosamente si fa sorprendere da Detroit. In attesa del debutto di Fontecchio, i Pistons festeggiano la settima ...