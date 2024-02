NBA | i risultati della notte 8 febbraio | successo per i Pistons di Gallinari | bene anche Cavaliers e Celtics Clippers ko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prosegue senza sosta la NBA, con otto partite andate in scena nellaper la regular season 2023-2024. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a riepilogare quindi brevemente quanto accaduto oltreoceano. Vittoria esterna dei Cleveland(33-16) sui Washington Wizards (9-41) per 106-114: decisivo l’ultimo quarto da 27-34, con Donovan Mitchell autore di ben 40 punti – 28 punti per Kyle Kuzma tra le fila dei padroni di casa. Colpo fuori casaper i Toronto Raptors (18-33) sui Charlotte Hornets (10-40) col punteggio di 117-123: i canadesi scappano nel punteggio nella frazione conclusiva da 20-32, con RJ Barrett top scorer grazie a 28 punti – agli Hornets non bastano i 45 punti di un mai domo Miles Bridges per ribaltare l’inerzia del match. Non tremano di fronte al pubblico amico i Miami Heat (28-24) che ...