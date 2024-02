NBA 2023 2024 | Mitchell sopra i 40 punti | settima W di fila per i Cavs Cadono i Clippers | vincono gli Warriors

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Con la trade deadline che incombe (termine ultimo per gli scambi alle 21:00 di oggi), sono state sette le partite NBA giocate nel corso della notte italiana. Prosegue l’incredibile lotta per le prime posizioni della Western Conference, in cui una sconfitta o una vittoria fanno tutta la differenza. I Los Angeles, che solamente 24 ore erano davanti tutte, perdono 106-117 in casa contro i New Orleans Pelicans e d’un colpo si ritrovano quarti. Zion Williamson con una doppia doppia da 21e 10 assist, mentre L.A paga la negativa serata al tiro di Paul George. RISULTATI E CLASSIFICHE Sempre a Ovest, sconfitta casalinga pesante anche per i Sacramento Kings, che cedono 120-133 contro i Pistons, con 37 Jaden Ivey, 25 di Burks e una doppia doppia da 20+15 di Jalen Duren. Per Gallinari 10 minuti in campo e un canestro. Vittoria netta per i Golden ...