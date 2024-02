Nauticsud | sabato 10 l’inaugurazione con Gaetano Manfredi Lunedì 12 convegno con De Luca

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A due giorni dall’apertura del 50°, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da10 a domenica 18 febbraio, AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica), presieduta da Gennaro Amato, annuncia due incontri straordinari con il sindaco di Napoli10, e con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De12. Le celebrazioni e l’apertura delinizieranno10, con il tradizionale taglio del nastro alle ore 11.00, che si svolgerà nella piazza d’ingresso del quartiere fieristico da piazzale Tecchio. Gli organizzatori della manifestazione, MdO e Afina, accoglieranno i numerosi ospiti delle Istituzioni, Forze Armate e invitati che parteciperanno ...

