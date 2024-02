Nations League | svelato il girone dell’Italia nella Lega A

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Alle 18.00 di oggi è andato in scena il sorteggio dei gironi delle quattro leghe della competizione europea per nazionali Alle 18.00 di oggi è andato in scena il sorteggio dei gironi delle quattro leghe della competizione europea per nazionali. Di seguito riportiamo tutti i gruppi della, tra cui quellodi Luciano Spalletti (che era testa di serie dellaA).AGruppo A1: Croazia, Portogallo, Polonia, ScoziaGruppo A2: Italia, Belgio, Francia, IsraeleGruppo A3: Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia ed ErzegovinaGruppo A4: Spagna, Danimarca, Svizzera, SerbiaBGruppo B1: Cechia, Ucraina, Albania, GeorgiaGruppo B2: Inghilterra, Finlandia, Repubblica d’Irlanda, GreciaGruppo B3: Austria, Norvegia, Slovenia, KazakistanGruppo B4: Galles, ...