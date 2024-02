Nations league | l’Italia nel girone con Israele | Belgio e Francia | i sorteggi e le date del torneo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sonogli avversari delneldi, che partirà il prossimo 5 settembre. Nelo di Parigi, gli azzurri partivano in prima fascia assieme a Spagna, Croazia e Olanda. La fase a gironi si concluderà il 19 novembre. Dal 20 al 25 marzo 2025 sono previsti i quarti di finale, novità di questa edizione, mentre la Final four è fissata dal 4 all’8 giugno 2025. Si qualificano ai quarti la prima e la seconda di ogni gruppo, con le quattro vincenti che si sfideranno poi nella Final four. La terza di ogni gruppo gioca un playoff con la seconda dei gruppi di serie B per mantenere la permanenza in Lega A. Le quarte di ogniinvece retrocedono direttamente in B. La reazione di ...