Nations League Italia nel Gruppo 2 insieme a Francia | Belgio e Israele

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A Parigi sono stati sorteggiati i gironi delle quattro leghe. L’di Spalletti era inserita nella prima fascia della Lega A. Gli azzurri sono stati inseriti nel. L’obiettivo sarà migliorare i due terzi posti consecutivi conquistati nel 2021 e nel 2023. Si parte il 5-7 settembre con le prime gare del girone, le prime due classificate voleranno ai quarti di finale in programma il 20-25 marzo 2025, mentre le Final Four si terranno il 4-8 giugno 2025. Lega A1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia2:3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia4: ...

"Un girone affascinante. Siamo abituati a questo tipo di sorteggio. E poi così abbiamo subito l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo". Luciano Spalletti non appare infastidi ...E' arrivato fino ai quarti di finale e ha guadagnato 77,5 milioni. Oltre 100 milioni per l'Inter, ...Si sono svolti giovedì 8 febbraio a Parigi i sorteggi della quarta edizione della Nations League, al via con i gironi della fase eliminatoria a settembre. L'Italia di Luciano Spalletti inserita nel ...