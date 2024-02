Nations League | il sorteggio | Italia con Francia | Belgio e Israele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (askanews) – Saranno i vice campioni del mondo della, ille avversarie della Nazionale nel girone della UEFA2024/25. È questo l’esito delche si è tenuto alla Maison de la Mutualité di Parigi – che in mattinata aveva ospitato il 48° Congresso Ordinario UEFA – alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, del segretario generale Marco Brunelli e del Ct della Nazionale Luciano Spalletti. Un girone di ferro attende quindi l’, che non è stata favorita dall’urna nonostante si presentasse alin prima fascia. Finalisti nelle ultime due edizioni, chiuse entrambe al terzo posto, gli Azzurri hanno evitato il Portogallo dal Pot 2 ‘pescando’ però un’altra big come il ...