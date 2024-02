Nations League | girone duro per l’Italia di Spalletti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I sorteggi questo pomeriggio sorteggiati i gironi dellache offrono sfide difficili agli uomini diUndi ferro come si dice in questi casi. Belgio, Francia e Israele attendonodiche definisce il“affascinante”. Sarà di certo complicato poter accedere alle fasi finali (ricordiamo che vi partecipano le prime due classificate dopo gli scontri previsti tra settembre e novembre). Ecco di seguito i vari raggruppamenti: Lega AGruppo 1 Croazia, Portogallo, Polonia, ScoziaGruppo 2 Italia, Belgio, Francia, IsraeleGruppo 3 Olanda, Ungheria, Germania, BosniaGruppo 4 Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia Lega BGruppo 1 Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, GeorgiaGruppo 2 Inghilterra, Finlandia, Irlanda, ...

"Un girone affascinante. Siamo abituati a questo tipo di sorteggio. E poi così abbiamo subito l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo". Luciano Spalletti non appare infastidi ...E' arrivato fino ai quarti di finale e ha guadagnato 77,5 milioni. Oltre 100 milioni per l'Inter, ...Si sono svolti giovedì 8 febbraio a Parigi i sorteggi della quarta edizione della Nations League, al via con i gironi della fase eliminatoria a settembre. L'Italia di Luciano Spalletti inserita nel ...