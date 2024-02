Nations League | girone di ferro per l’Italia | le avversarie sono Francia | Belgio e Israele

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Parigi, 8 febbraio 2024 – Svelata a Parigi la nuova edizione della. E alnon è andata benissimo: gli azzurri, pur partendo dalla prima fascia,finiti in undicon. Dopo aver raggiunto lo scorso anno le Finals, chiuse per la seconda edizione consecutiva al terzo posto in virtù della sconfitta nella semifinale con la Spagna e del successo nella 'finalina' contro l’Olanda, riparte quindi la caccia al trofeo da parte della nazionale di Spalletti. Si parte il 5-7 dicembre con le prime gare del. Rispetto alla passata edizione, che prevedeva l'accesso diretto della prima classificata alla Final Four, a passare il turno saranno le prime due di ogni ...