Nations League 2024 2025 | il sorteggio dei gironi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È stato effettuato a Parigi ildeidella. Brutte notizie per l’Italia, inserita in un girone durissimo con Francia, Belgio ed Israele. Scopriamo gli altri raggruppamenti: ILCOMPLETO LEGA A GRUPPO 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia GRUPPO 2: Italia, Belgio, Francia, Israele GRUPPO 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia GRUPPO 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia LEGA B: GRUPPO 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia GRUPPO 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia GRUPPO 3: Austria, Norvegia, Islanda, Kazakistan GRUPPO 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia LEGA ...

Sorteggio di Nations League sfortunato per la Nazionale di Luciano Spalletti. L'Italia affronterà Israele, Belgio e Francia nell'edizione 2024/25 dell'ultima nata tra le competizioni Uefa. Gli Azzurri ..."Un girone affascinante. Siamo abituati a questo tipo di sorteggio. E poi così abbiamo subito l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo". Luciano Spalletti non appare infastidi ...E' arrivato fino ai quarti di finale e ha guadagnato 77,5 milioni. Oltre 100 milioni per l'Inter, ...