Napoli | uomo si barrica in casa e spara dal balcone | la polizia fa irruzione e trova la moglie morta | lui si è suicidato Aveva appena perso il lavoro

Terrore, angoscia e tragedia in mattinata a San Giovanni a Teduccio (Napoli), in via Raffaele Testa ...Momenti di panico, di tensione, quando gli agenti sono intevenuti sul posto. Un uomo, Raffaele ...A Napoli un uomo armato si è barricato in casa in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sul posto si sono recate immediatamente le unità operative di primo intervento e un ...A Napoli un uomo ha sparato in aria dal balcone si è barricato in casa. Poi ha ucciso la moglie e si sarebbe suicidato. I due corpi trovati dopo l'irruzione della polizia nell'abitazione.