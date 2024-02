Napoli | uccide la moglie | si barrica in casa e infine si suicida – Il video

Napoli. Raffaele Pinto uccide la moglie Ewa Kaminska poi si toglie la vita Dramma familiare a Napoli. Raffaele Pinto, ex guardia giurata, ha ammazzato la moglie Ewa Kaminska e poi si è piazzato sul balcone di casa armato di ... (laprimapagina)

Napoli - uccide la moglie e spara dal balcone ai passanti e alla polizia Il dramma a San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale di Napoli. Al momento non si conoscono i motivi del gesto (ilgiornale)