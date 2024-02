Napoli | uccide la moglie poi si suicida Si era barricato in casa sparando contro la polizia a San Giovanni a Teduccio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Terrore, angoscia e tragedia in mattinata a San), in via Raffaele Testa. Qui, all'interno di un appartamento, erano stati esplosi numerosi colpi di...

A Napoli un uomo armato si è barricato in casa in via Raffaele ...Si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma non è escluso che possa aver ucciso la moglie perché ha urlato «L ...A Napoli un uomo ha sparato in aria dal balcone si è barricato in casa. Poi ha ucciso la moglie e si sarebbe suicidato. I due corpi trovati dopo l'irruzione della polizia nell'abitazione.L’uomo che si è barricato in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l’ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è stata trovata senza vita dalle forze dell’ordine che ...